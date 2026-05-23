أبها يفتح ملف عقود اللاعبين

فتح نادي أبها ملف تجديد عقود المحترفين الأجانب والمحليين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية ».

وأوضح المصدر ذاته أن الكوراساوي جوريان جاري، مدافع الفريق، في قائمة الأسماء التي ترغب الإدارة في تجديد عقده لموسم آخر بعد تعاقده مع النادي صيف 2025 قادمًا من الحزم.

وجددت إدارة النادي الجنوبي عقد ياسر يعقوب لمدة موسم واحد.

وكشف المصدر عن أن الثنائي سويلم المنهالي وفهد الجيزاني انتهت إعارتهما بنهاية الموسم الجاري، وعادوا إلى ناديهم الرياض في الوقت الذي فتحت إدارة النادي الجنوبي باب المفاوضات مع ناصر الدعجاني لتوقع عقد احترافي بعد انتهاء عقده مع العلا.

ويتناقش سعد الأحمري، رئيس النادي، مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول، ملف 20 لاعبًا محليًا وأجنبيًا لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل في دوري روشن.

وحصل أبها الموسم الجاري على لقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وصعد إلى دوري المحترفين.