بعد المحادثات العلنيّة.. ميكيس يبتسم ويُقلل من الفاعلية

أثارت محادثة علنية بين جوس، والد ماكس فيرستابن، وتوتو فولف، رئيس مرسيدس، في منطقة الشاحنات قبل سباق جائزة كندا ​الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ابتسامة لوران ميكيس، رئيس رد بُل، عند سؤاله عن الأمر.

وقال ميكيس ​للصحافيين: «بقدر ‌ما ⁠قد ​يبدو الأمر ⁠مثيرًا عند رؤيته من الخارج، لكن لا أعتقد أن هناك نية معينة وراءه، إذا أراد أيّ من هؤلاء الرجال التحدث، فستكون هناك قصة على أي حال. لذلك، نحن نتحدث طوال الوقت مع ماكس وجوس، ومن الطبيعي تمامًا أن يتحدثوا مع توتو».

وأشار ميكيس إلى أن فيرستابن شارك في سباق ⁠التحمل نوربورجرينج 24 ساعة للسيارات الأسبوع الماضي بسيارة ‌مرسيدس من فئة «جي.تي 3»، ‌ما يجعل الأمر أقل غرابة، مضيفًا: «بشكل عام، ​لا أعتقد أن الأمر جزءًا ‌من خطة ما لإيصال رسالة معنية أو أخرى».

وأبدى مرسيدس اهتمامًا في الماضي بضم فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، ويمتلك الفريق حاليًا أفضل سيارة على شبكة الانطلاق، بعد أن ‌حقق أربعة انتصارات ‌في أربعة سباقات الموسم الجاري.

ويمتد عقد ‌فيرستابن مع رد بُل حتى نهاية عام 2028، لكنه ألمح إلى احتمالية ابتعاده عن فورمولا 1.