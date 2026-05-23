آل حسن يُتوّج أبطال «الجولة الماسية»

توّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، السبت، الفائزين في بطولة السعودية للمبارزة «الجولة الماسية» تحت 17 عامًا، المختتمة في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

وخطف محمد الحاجي «فريق النور» ذهبية سلاح الشيش، فيما جاء ياسين رفيق «عكاظ» في المركز الثاني، وحل حيدر آل خزعل «النور» ثالثًا، وتركي جحفلي «عكاظ» ثالثًا مكررًا.

وفي منافسات سلاح الأبية، حقق نور المسكين «الهدى» الميدالية الذهبية، وعلي الفزيع «التعاون» المركز الثاني، وعبد المجيد الزهراني «الحجاز» المركز الثالث، وعدنان الشاهين «التعاون» المركز الثالث مكررًا.

أما في منافسات سلاح السايبر، فنال علي العماني «الهدى» الميدالية الذهبية، وجاء نواف الجهني «العلا» ثانيًا، وعبد الله العبيد «الاتحاد» ثالثًا، وعبد الواحد باتي «العلا» ثالثًا مكررًا.