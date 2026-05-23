قبل المونديال.. الاتفاق يكثف محاولات حسم ملف هيندري

تتجه إدارة نادي الاتفاق إلى تجديد عقد المدافع الإسكتلندي جاك هيندري لموسمين مقبلين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الشرقي ترغب في إنهاء ملف التجديد قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق 11 يوليو المقبل في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقدمت لجنة كرة القدم بالنادي توصية لتجديد عقد المدافع الدولي الإسكتلندي قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلاده قبل المشاركة في المونديال.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، أبرزهم أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، وجون ماكجين، قائد أستون فيلا، وروس ستيوارت، مهاجم ساوثمبتون.

ويخوض المنتخب الإسكتلندي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب وهايتي.

وقاد هيندري خط دفاع الفريق الاتفاقي خلال 30 مباراة بمختلف المسابقات، الموسم الجاري، بواقع 29 مواجهة ضمن منافسات دوري روشن، وواحدة لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل هدفًا، ونال سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء.

وانضم جاك هيندري إلى الاتفاق في صيف 2023 قادمًا من كلوب بروج البلجيكي بموجب عقد ينتهي في 30 يونيو 2026.