قائمة المونديال.. الهلال الأكثر.. لاعب من يلو ومحترف خارجي وحيد

ظفر فريق الهلال الأول لكرة القدم بحصة الأسد في قائمة المنتخب السعودي، التي تستعد للمغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين المقبل، لتنظيم معسكر إعدادي، قبل نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، بعد أن استدعى اليوناني جورجوس دونيس سبعة لاعبين من صفوفه، وفق القائمة التي أعلن عنها السبت.

وضمَّ دونيس، الذي سبق أن أشرف على الدفة الفنية في صفوف الأزرق العاصمي، كلًّا من حسان تمبكتي، علي لاجامي، سالم الدوسري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلطان مندش، ومتعب الحربي.

وحلَّ فريق النصر، حامل لقب دوري روشن السعودي الموسم المنتهي الجمعة الماضي، ثانيًا بستة لاعبين من صفوف فريقه الأول، تقدمهم المهاجم عبد الله الحمدان المنتقل في الشتاء الماضي من «الغريم» الهلال، بعد انتهاء عقده مع الأخير، إضافة إلى نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، وأيمن يحيى.

وتساوى الأهلي، حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع القادسية بعدد اللاعبين المستدعين، ولكلاهما خمسة لاعبين، إذ تقدم الأهلاويين فراس البريكان، صاحب هدف التتويج باللقب القاري أمام ماتشيدا الياباني، إضافة إلى صالح أبو الشامات، زياد الجهني، زكريا هوساوي، وعلي مجرشي، ومن القادسية عبد الله آل سالم، محمد أبو الشامات، جهاد ذكري، مصعب الجوير، وأحمد الكسار.

ويعد فريق العلا الوحيد من أندية دوري يلو للدرجة الأولى، الذي ظهر اسمه في قائمة الأخضر، بعد أن تم استدعاء الحارس المخضرم محمد العويس، فيما غابت أسماء لاعبي 10 فرق من دوري روشن السعودي عن القائمة المونديالية للمنتخب السعودي من أصل 18 فريقًا.

وظهر اسم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي، والمتوَّج بلقب كأس فرنسا الجمعة الماضي، وحيدًا في تشكيلة الأخضر، من اللاعبين المحترفين خارج السعودية.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب السعودي المنافسات العالمية بعد 23 يومًا أمام الأوروجواي في 15 من الشهر المقبل، وبعدها بستة أيام يلعب ضد إسبانيا، ويختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 26 من الشهر ذاته.