المفرج يبدأ مهمات الأخضر بوضع الاستراتيجيات

بدأ فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ومنتخب تحت 23 عامًا، مهماته العملية الجديدة من خلال وضع الخطط الإدارية والاستراتيجية، استعدادًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة التنفيذية للأخضر تسعى إلى تسهيل كافة العقبات، والعمل على تحقيق النجاحات من خلال العمل المستمر، على الرغم ضيق الوقت، بحسب وصفه.

وتغادر بعثة الأخضر، الإثنين المقبل الى الولايات المتحدة الامريكية، للدخول في المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، وتحديدا في مدينة نيويورك، على أن تمتد الفترة حتى 31 من الشهر الجاري، ويتخللها مواجهة تجريبية 30 مايو أمام الإكوادور، على ملعب سبورتس إليستريتد بهاريسون في ولاية نيوجيرسي.

ويستكمل الأخضر، المرحلة الأخيرة في مدينة أوستن في ولاية تكساس، والتي يطير اليها مطلع يونيو المقبل، وتستمر حتى التاسع من شهر ذاته، ويتخللها مباراتين تجريبيتين، الأولى ضد بورتوريكو الجمعة 5 يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، والثانية أمام السنغال 9 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وفي 10 من يونيو المقبل، يدخل الأخضر مرحلة البطولة، في مدينة أوستن كمقرًا رئيسيا قبل انطلاق المونديال، على أن يفتتح المنافسات العالمية أمام الأورجواي في 15 الشهر المقبل، وبعدها بستة أيام يلعب ضد أسبانيا، ويختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 26 من ذات الشهر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اجرى عدة تغييرات جذرية على المستوى الفني والإداري في المنتخب السعودي الاول بتعيين اليوناني جورجي دونيس مديراً فنيا للاخضر وفهد المفرج مديراً تنفيذاً للمنتخبين الاول وتحت 23عاما.