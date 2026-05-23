كريري يغادر الهلال

أنهى سعود كريري، مدير إدارة كرة القدم في نادي الهلال، مشواره الإداري مع النادي عقب ختام الموسم الرياضي للفريق الأول، وفق ما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس»، السبت.

وكشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن أنَّ كريري تلقى اهتمامًا من عدد من الأندية التي ترغب في الاستفادة من خبراته الإدارية ضمن استعداداتها للموسم المقبل.

وانضم لاعب الهلال والاتحاد السابق إلى الجهاز الإداري في الأزرق العاصمي صيف 2019، وشارك خلال فترته في واحدة من أكثر المراحل نجاحًا بتاريخ النادي.

وحقق الهلال خلال وجود كريري 4 ألقاب في دوري روشن السعودي، إضافة إلى 4 بطولات كأس الملك، و3 ألقاب لكأس السوبر السعودي، إلى جانب تتويجه مرتين بدوري أبطال آسيا.

كما شهدت فترة عمله وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022، قبل خسارته أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3ـ5.