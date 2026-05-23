جريزمان وليفاندوفسكي في الرقصة الأخيرة.. ومبابي يلامس «البيتشيتشي»

يستعد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان «35 عامًا»، والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي «37 عامًا» لخوض مباراتهما الأخيرة بقميصي أتلتيكو مدريد وبرشلونة عندما يحلَّان ضيفين على فالنسيا وفياريال تواليًا، الأحد والسبت.

وعقب تكريمين، حصلا عليهما أمام جماهيرهما، سيغادر اللاعبان إسبانيا الصيف الجاري بعد سطَّرا اسميهما بوصفهما أسطورتين في نادييهما حيث سيتجه جريزمان إلى أورلاندو الأمريكي، فيما لا تزال وجهة ليفاندوفسكي المقبلة غير معروفةٍ على الرغم من الحديث عن احتمال انتقاله إلى الهلال السعودي.

ويغادر النجم الفرنسي، المتوَّج بكأس العالم 2018، مدريد بوصفه هدافًا تاريخيًّا لأتلتيكو خلال مسيرةٍ امتدَّت عشرة مواسم من 2014 إلى 2019، ثم من 2023 إلى 2026، وتخللها ظهورٌ مع برشلونة.

وسجل جريزمان 212 هدفًا متفوِّقًا على لويس أراجونيس «159»، وأدريان إسكوديرو «153»، وفرناندو توريس «129 هدفًا»، كما يعد ثامن أكثر اللاعبين تمثيلًا للنادي بـ 500 مباراة.

ومع أتلتيكو تُوِّج اللاعب بلقب كأس السوبر المحلي، وقاريًّا فاز بالدوري والسوبر الأوروبيين.

أما ليفاندوفسكي، الذي انضم إلى برشلونة في 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، فكان ركيزةً أساسيةً في مشروع النادي لاستعادة بريقه المحلي والقاري.

وخاض قائد المنتخب البولندي 191 مباراةً بقميص برشلونة، وسجل 191 هدفًا، وصنع 24. وكانت حصيلته من الألقاب ثلاثةً في الدوري، ومثلها في السوبر، ولقبٍ في الكأس.

وتوج ليفاندوفسكي هدافًا للدوري موسم 2022ـ2023 برصيد 23 هدفًا، وهو أول مَن يحرز اللقب دون أن يسجل من ركلة جزاءٍ منذ دانييل جويزا، مهاجم ريال مايوركا، موسم 2007ـ2008 بـ 27.

كذلك أصبح البولندي أول لاعبٍ في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يُتوَّج هدافًا في ست مناسباتٍ متتاليةٍ بعد أن فاز به مع بايرن ميونيخ الألماني من موسم 2017 حتى 2022.

وليس بعيدًا عن القمة، سيخوض الإسباني داني كارفخال «34 عامًا»، قائد ريال مدريد، أيضًا دقائقه الأخيرة بقميص فريقه، الذي تُوِّج معه بـ 27 لقبًا، بينها ستةٌ لدوري أبطال أوروبا، وأربعةٌ للدوري، واثنان لكأس الملك.

كذلك سيخوض مدربه وزميله السابق ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة يناير الماضي خلفًا لشابي ألونسو، مباراته الأخيرة عندما يستضيف أتلتيك بلباو، السبت، في ختام فترةٍ مؤقتةٍ غير موفَّقةٍ، استمرَّت أربعة أشهرٍ.

وبعد أن قوبل بصافرات الاستهجان خلال عودته إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، الأسبوع الماضي، وعقب تزايد الانتقادات الموجَّهة إليه بسبب سلوكه الذي يُنظر إليه بأنه فردي أكثر من اللازم، سيحاول الهدَّاف الفرنسي كيليان مبابي استعادة ثقة جماهير ريال مدريد عندما يواجه أتلتيك بلباو قبل التوجُّه إلى المعسكر التحضيري لكأس العالم 2026.

ويبقى الهدف الأخير في موسمٍ محبطٍ لقائد «الديوك»، الذي يتَّجه لإنهاء موسمٍ صفري ثانٍ مع ريال مدريد، الاحتفاظُ بلقب هداف الدوري، إذ يتصدَّر القائمة بـ 24 هدفًا في 30 مباراةً متقدمًا بفارق هدفين على الدولي الكوسوفي وداد موريكي، مهاجم مايوركا، الذي يصارع من أجل البقاء.

وقد لا يكون لقب «البيتشيتشي» جائزةً مُرضيةً لمبابي، لكنَّه على الأقل يؤكد نجاعته التهديفية على الرغم من غيابه عن عديدٍ من المباريات بسبب الإصابة.