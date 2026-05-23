الليجا.. 5 مهددون بالهبوط و6 يطاردون «الأوروبي» و«المؤتمر»

ينتظر فريق ريال أوفييدو الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، معرفة مرافقيه الاثنين إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يشتد التنافس على بطاقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر مع فارق لا يتجاوز ثلاث نقاط بين خيتافي السابع وبلباو الـ 12.

وبعد أن حسم أوفييدو عودته السريعة إلى الدرجة الثانية بـ 29 نقطة، ستخوض 5 فرق أخرى سباقًا للبقاء، وهي ريال مايوركا «19»، جيرونا «18»، إلتشي «17»، أوساسونا «16»، وليفانتي «15».

وسيلعب جيرونا، مفاجأة الموسم قبل الماضي عندما أنهاه بالمركز الثالث وشارك للمرة الأولى دوري الأبطال، مصيره على ملعبه أمام إلتشي، الصاعد حديثًا.

وفي حال حصول جيرونا على النقاط الثلاث، وفوز مايوركا على أوفييدو، وخسارة أوساسونا أمام خيتافي، وليفانتي أمام ريال بيتيس في إشبيلية، قد تنتهي المرحلة الأخيرة بتساوي أربعة فرق برصيد 42 نقطة، وسيتم حينها الاحتكام إلى نتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف الخاص لتحديد بقية الهابطين.

وبينما باتت هوية المتأهلين الخمسة إلى دوري أبطال أوروبا معروفة، وهم برشلونة حامل اللقب، وريال مدريد الوصيف، وفياريال، وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، لا يزال الغموض يكتنف بطاقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، مع فارق لا يتجاوز ثلاث نقاط بين خيتافي السابع وبلباو الـ 12.

وبينهما، لا تزال فرق رايو فايكانو الثامن، وفالنسيا التاسع، وريال سوسيداد العاشر وحتى إسبانيول الـ 11 تملك آمالًا في التأهل، يبدو سيلتا فيجو السادس في وضع جيد للعودة إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وسيخوض فياريال وأتلتيكو مدريد، المتساويان بـ 69 نقطة، مواجهة قوية الأحد لحسم المركز الثالث، على الرغم من ضمانهما سلفًا التأهل إلى دوري الأبطال.