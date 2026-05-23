بالقاتل.. هال يعود إلى «البريميرليج» بعد 9 أعوام

صعد فريق هال سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى الدوري الممتاز بعد غياب تسعة أعوام، عقب فوزه السبت على ميدلزبره في نهائي ملحق الصعود على ملعب ويمبلي بهدف دون رد في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلحق بكل من كوفنتري وإبسويتش.

وظلَّ التعادل السلبي قائمًا حتى الدقائق الأخيرة، حيث بدا أنَّ الفريقين يتجهان نحو الوقت الإضافي بعد أداء دفاعي قوي ووتيرة بطيئة طوال معظم المباراة. وعلى الرغم من بعض المحاولات الهجومية، لم ينجح هال في اختراق دفاع ميدلزبره المتماسك.

لكن في الوقت بدل الضائع، جاءت اللحظة الحاسمة بعد هجمة منظمة بقيادة البديل الياباني يو هيراكاوا، الذي أرسل عرضية متقنة إلى منطقة الجزاء استغلها المهاجم أوليفر ماكبيرني ليسجل هدف الفوز في الدقيقة «90+5»، تاركًا ميدلزبره في حالة ذهول وجماهير هال في حالة فرح عارم.

وبهذا الفوز، يعود هال سيتي إلى «البريميرليج» بعد موسم طويل وحافل بالأحداث، بينما يواصل ميدلزبره مواجهة خيبة الأمل في الملحق، بعد أن كان قريبًا من تحقيق حلم الصعود، لكنه تعثر في اللحظة الأخيرة.

وكان هال سيتي أنهى مشواره في الموسم «العادي» محتلًا المركز السادس بـ 73 نقطة، لينتزع آخر بطاقات الأدوار الإقصائية في اللحظات الأخيرة من الموسم. أما ميدلزبره فحلَّ خامسًا في الجدول بـ 80 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون الرابع.

شهدت الفترة التي سبقت المباراة جدلًا واسعًا بعد فضيحة التجسس التي طالت ساوثهامبتون، التي أدت إلى طرده من النهائي واستبداله بميدلزبره.

واعترف ساوثهامبتون بالتجسس على العديد من الفرق الموسم الجاري، بما في ذلك جلسة تدريبية لفريق ميدلزبره قبل أيام من مباراة نصف النهائي، التي فاز بها في النهاية.