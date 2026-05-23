النصر ينطلق من أبها.. والأجانب ينضمون إلى معسكر البرتغال

وضع الجهاز الإداري في فريق النصر الأول لكرة القدم مدينة أبها خيارًا من أجل تنظيم المرحلة الأولى ضمن فترة الإعداد للموسم الرياضي الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإدارة حددت ثلاث مراحل لإعداد الفريق، الأولى لمدة 12 يومًا في الرياض، يجري خلالها اللاعبون المحليون كشوفات طبية، وتمارين لياقية، قبل انطلاق المرحلة الثانية في أبها، على أن تكون المرحلة الثالثة في المعسكر الخارجي بالبرتغال، وتشهد انضمام اللاعبين الدوليين ـ محليين وأجانب ـ عقب فراغهم من المهمة الدولية مع منتخباتهم المشاركة في نهائيات كأس العالم، إضافة إلى الأجانب غير المستدعين مع منتخباتهم.

وبيّن المصدر ذاته أن المعسكر الخارجي سيشهد تنظيم أربع إلى خمس مباريات مع فرق أجنبية، على أن يمنح الجميع إجازة بعد فراغ نهاية المعسكر، بعدها يتجمعون في الرياض، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وتوج فريق النصر بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على ضمك 4ـ1، في المباراة التي حضرها 26 ألف مشجع.

وشارك النصر هذا الموسم في أربع بطولات، نال وصافة كأس السوبر عقب الخسارة من الأهلي بركلات الترجيح 2ـ4، وخرج من ربع النهائي أمام الاتحاد 1ـ2، وفقد لقب دوري أبطال آسيا 2 عقب الخسارة بهدف دون مقابل أمام فريق جامبا أوساكا الياباني، وأكتفى بلقب دوري روشن السعودي.