نخبة الملاكمة.. 136 مشاركا في ختام المنافسات

اختُتمت منافسات بطولة المنطقة الشرقية للنخبة لفئتي الملاكمة «الرجال والسيدات»، السبت، التي نظمت في صالة مدارس منارات الخبر، التي تأتي تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للملاكمة.

وبحسب بيان نشره الاتحاد، شهدت البطولة مشاركة 136 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 ناديًا.

وأسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن تحقيق القادسية المركز الأول، فيما جاء نادي كيك أوف ثانيًا، واحتل الخليج المركز الثالث.

وتختتم البطولة موسمًا شهد تنظيم عدد من المنافسات لرياضة الملاكمة السعودية في مختلف المناطق.