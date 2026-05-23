في المهمة المونديالية.. 27.9 متوسط أعمار الأخضر

بلغ متوسط أعمار القائمة الأولية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم 27.9 عامًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعد أحمد الكسار أكبر لاعبي القائمة بعمر 35 عامًا، فيما يأتي سالم الدوسري ومحمد العويس في المرتبة الثانية بـ34 عامًا، إضافة إلى الثنائي حسن كادش وعبد الله آل سالم البالغين 33 عامًا.

وفي المقابل، يتصدر مصعب الجوير قائمة أصغر اللاعبين في الأخضر بعمر 22 عامًا، يليه الشقيقان محمد وصالح أبو الشامات بـ23 عامًا، إلى جانب زياد الجهني وجهاد ذكري البالغين 24 عامًا.

ضمت قائمة الأخضر 30 لاعبًا، وهم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

وتغادر بعثة الأخضر إلى أمريكا، الإثنين، لتنظيم المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، وتحديدًا في مدينة نيويورك، على أن تمتد الفترة حتى 31 من الشهر الجاري، ويتخللها مواجهة تجريبية 30 مايو أمام الإكوادور، على ملعب سبورتس إليستريتد بهاريسون في ولاية نيوجيرسي.

ويستكمل الأخضر المرحلة الأخيرة في مدينة أوستن في ولاية تكساس، التي يطير إليها مطلع يونيو المقبل، وتستمر حتى التاسع من الشهر ذاته، ويتخللها مباراتان تجريبيتان، الأولى ضد بورتوريكو الجمعة 5 يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، والثانية أمام السنغال في التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وفي 10 من يونيو المقبل، يدخل الأخضر مرحلة البطولة، في مدينة أوستن مقرًا رئيسًا قبل انطلاق المونديال، على أن يفتتح المنافسات العالمية أمام الأوروجواي في 15 من الشهر المقبل، وبعدها بستة أيام يلعب ضد إسبانيا، ويختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في 26 من الشهر ذاته.