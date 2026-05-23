المقاتل الأسطوري ينضم إلى لعبة «Dead by Daylight»

أعلن استوديو التطوير «Behavior Interactive» الخميس، عن انضمام شخصية «جيسون فورهيز» الخيالية المعروف بلقب المقاتل الأسطوري، في سلسلة ألعاب الرعب الكلاسيكية «Friday the 13th»، إلى لعبة «Dead by Daylight»، وذلك في التحديث الجديد المنتظر إصداره 16 يونيو المقبل.

وأوضح الاستوديو أن التعاون بين اللعبة وشخصية جيسون يُعد تاريخيًا، بعد أعوام طويلة من مطالبات مجتمع اللاعبين، وذلك عُقب تسوية النزاعات القانونية التي أحاطت بحقوق الشخصية السينمائية.

ومن المنتظر أن يضيف انضمام جيسون فصلاً جديدًا في اللعبة المدرجة ضمن فئة ألعاب الرعب الجماعية، والذي يمتلك مهارات قتالية وبيئية مستوحاة من مخيمه الشهير «كريستال ليك».

وتعتمد لعبة «Dead by Daylight» على منظور الشخص الثالث، ويتطلب الأمر العمل كفريق في مهام عدة، منها إصلاح المولدات، الاختباء، وإلهاء القاتل للبقاء على قيد الحياة.

تشتهر اللعبة بتعاونها المستمر مع أبرز أفلام وألعاب الرعب العالمية، منها Scream، وResident Evil، وSilent Hill، وFive Nights at Freddy's، ما يتيح للاعبين فيها اختيار شخصيات معروفة، مثل مايكل مايرز، تشاكي، ويسكر.