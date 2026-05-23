تكلمت الأرض نصرا.. فبكى العالم فرحا

في ليلةٍ لن ينساها التاريخ

أشرقت الشمس ليلًا من قلب الرياض، فأضاء نور النصر نصف الكرة الأرضية المظلم، حتى بدا أن الـ 09:00 مساء الخميس قد تحولت إلى نهارٍ على العالم كله.



لم تكن أضواء ملعبٍ فقط...

بل كانت فرحة كيانٍ عظيم وجماهير أمةٍ كروية تحتفل بعودة العالمي إلى مكانه الطبيعي.



عاد النصر

لا كبطلٍ عابر بل كحكاية انتصارٍ هزّت العالم وأعادت للأصفر هيبته التي لا تشبه أحدًا.



لم تكن بطولةً عادية...

بل انتصارًا على موسمٍ كاملٍ من الصعوبات والضغوط وتكالب الخصوم ومحاولات إسقاط العالمي في كل محطة.



كل شيءٍ كان ضد النصر...

إلا عزيمته.



النصر ينحت في الصخر...

وغيره يغرف من البحر.



تعثّر أحيانًا، وحورب كثيرًا، وتأخر عنه الحظ طويلًا، لكن الكبار لا يسقطون... بل يعودون أكثر شراسة.



وحين جاءت لحظة الحسم لم ينتظر خدمةً من أحد، ولم يلتفت لنتائج المنافسين بل دخل المعركة بعقلية الفارس وانتزع الدوري من قلب الملعب أمام أعين العالم.



وقبل المباراة بأيام

انفجرت منصات التذاكر بمشهدٍ تاريخي بعدما تجاوز عدد المنتظرين مليوني متقدم للتنافس على 26 ألف تذكرة.

في رقمٍ وصفه كثيرون بأنه الأعلى عالميًا.

المباراة منقولة للعالم أجمع وكأن الكرة الأرضية بأكملها كانت تنتظر تتويج العالمي.



أما المدرجات...

فكانت لوحةً لا تتكرر.



بحرٌ أصفر يهتف...

يغني...

ويبكي فرحًا...





ثم حضر المشهد الذي انتظرته الجماهير طويلًا...



الأسطورة كريستيانو رونالدو يرفع أخيرًا لقب الدوري السعودي بعد مواسم أخّر فيها الحظ فرحته، وتدخلت الظروف لتأجيل لحظةٍ كانت تستحق أن تحدث منذ زمن.



لكنها حضرت أخيرًا...



النصر لم يفز لأنه الأكثر حظًا...

بل لأنه الأكثر صمودًا.

والأكثر جماهيرية.

والأكثر قدرةً على الوقوف رغم كل ما حدث حوله.



من النصر...

عرف جمهور العالم الدوري السعودي.

ومن النصر...

شاهدوا رونالدو يلبس العقال، ويرقص العرضة، وينطق الكلمات العربية وسط فرحةٍ صنعتها جماهير لا تشبه أحدًا.



حتى أصبحت الأرض تتكلم نصرًا...



عشق النصر لا يرتبط بالفوز والخسارة، بل هو عشق وانتماءٌ يسري في الدم.



نصرٌ أنا...

والنصر يجري في دمي.