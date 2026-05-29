بينها «السعودي».. 18 منتخبا يعلقون القائمة النهائية

حسم 30 منتخبًا من أصل 48 ستشارك في كأس العالم 2026 قوائم الأسماء النهائية التي ستمثلها خلال البطولة، فيما لا يزال قرار المنتخبات الـ 18 الأخرى قيد الانتظار.

ومن المنتخبات الـ 18 التي لم تحسم قائمتها النهائية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويخوض «الأخضر» معسكرًا تدريبيًا في نيويورك حاليًا بوجود 30 لاعبًا يقودهم فنيًا المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وتُقيد لائحة المونديال كل منتخب بتسجيل 26 لاعبًا فقط في البطولة، ما يفرض على دونيس استبعاد أربعة من الأسماء التي استدعاها للمعسكر.

وسمح الاتحاد الدولي لكل منتخب بتقديم قائمة أوّلية تضم ما بين 35 و55 لاعبًا بحلول 11 مايو الجاري، أي قبل شهر من انطلاق البطولة.

ومن هذه الأسماء، تُختار القائمة النهائية التي تضم ما لا يقل عن 23 لاعبًا ولا يزيد عن 26 لكل منتخب، بينهم 3 حراس مرمى.

وترفع المنتخبات قائمتها النهائية في أجل أقصاه 1 يونيو قبل عشرة أيام من انطلاق كأس العالم. وفي حال تعرض أي لاعب من القائمة المقدمة لإصابة أو مرض، يُمكن استبداله في أي وقت قبل المباراة الأولى لمنتخبه بـ 24 ساعة.

وإلى جانب «الصقور»، لم تعلن القائمة النهائية منتخبات التشيك والمكسيك وكندا وقطر وأستراليا وتركيا والإكوادور ومصر وإيران وأوروجواي والعراق والسنغال والجزائر والأردن وأوزبكستان وغانا وباراجواي.

وتبقت 4 أيام لهذه المنتخبات من أجل البت في القائمة التي ستمثّلها خلال البطولة.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك النهائيات خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.