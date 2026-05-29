شهد احتفالية الهلال.. ماذا تعرف عن حكم نهائي أبطال أوروبا؟

أبصر الألماني دانيال سبيرت النور في برلين في 4 مايو 1984، وبعد نحو 24 عامًا ظهر في ساحات المستطيل الأخضر حكمًا.

وفي 2012 قاد مباريات في «البوندسليجا» وعقبها بثلاثة مواسم نال الشارة الدولية، فبل أن يتم تعيينه لقيادة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ونظيره أرسنال الإنجليزي، السبت.

سبيرت الذي يعمل مدرسًا بدوام جزئي، سجَّل حضوره في الملاعب السعودية، وكان شاهدًا على تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعود سبيرت «42 عامًا» إلى أجواء المباريات النهائية بعد 22 يومًا من إدارته نهائي كأس الملك على ملعب «الإنماء» في جدة. وأسفرت المباراة عن فرحةٍ كبيرةٍ للهلاليين بعد فوز فريقهم على الخلود 2ـ1، وتتويجه باللقب الأغلى.

ولم يكن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هو الأول للحكم الألماني في الملاعب السعودية، إذ سبق أن ضبطت صافرته ثلاث مواجهاتٍ في دوري روشن السعودي الموسم قبل الماضي، أبرزها موقعة «الكلاسيكو» بين الاتحاد والهلال التي حسمها «النمور» 4ـ1 ضمن منافسات الجولة الـ 22.

ويُنتَظر أن يصبح سيبرت، خامس حكمٍ ألماني يدير نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هيلموت كروج «1998»، وماركوس ميرك «2003»، وهربرت فاندل «2007»، وفيليكس بريش «2017».

وبخلاف النهائي المنتظر، سبق للحكم قيادة تسع مبارياتٍ في النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا، منها واحدةٌ لباريس سان جيرمان، واثنتان لأرسنال.

وعلى الرغم من أنه يُعدُّ من حكام النخبة في القارة إلا أن سيبرت، الذي يعيش في برلين، لم يتم اختياره من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضمن قائمة الحكام المشاركين في تحكيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.