السويد وأليكانتي تجهزان الدرعية

يتجه فريق الدرعية الأول لكرة القدم إلى تنظيم معسكر خارجي على مرحلتين، تبدأ الأولى في السويد، قبل الانتقال إلى مدينة أليكانتي الإسبانية لخوض المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، وفق مصدر خاص لـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، يتخلل المعسكر خوض أربع مباريات تجريبية ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد، فيما ينتظر اعتماد مواعيد ومقر المعسكر بشكل رسمي قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ويستعد الدرعية لخوض أول مواسمه في دوري روشن السعودي بعد صعوده عبر الملحق، إثر فوزه على الجبلين 3ـ0 في نصف النهائي، قبل انتصاره على العلا 2ـ1 في المباراة النهائية.