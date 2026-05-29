في نهائي الأبطال.. باريس يهدّد رقم برشلونة التاريخي

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم إلى تمديد سلسلة مبارياته الرائعة في الأدوار الإقصائية ضد الفرق الإنجليزية، وتحطيم رقم برشلونة القياسي لأهداف دوري أبطال أوروبا في موسمٍ واحدٍ عندما يواجه أرسنال في النهائي ببودابست، السبت.

وسجل لاعبو باريس، حامل اللقب، 44 هدفًا حتى الآن، بفارق هدفٍ وحيدٍ عمَّا سجله برشلونة في موسم 1999ـ2000، بينما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي تاريخيًّا بـ 1137 هدفًا.

وزادت الحصيلة التهديفية للفريق الفرنسي عن الموسم الماضي بستة أهدافٍ، وحلَّ ثانيًا خلف برشلونة، الذي أنهى الموسم بـ 45 هدفًا، حسبَ إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونجح الفريق في تسجيل هذه الحصيلة التهديفية خلال 16 مباراةً خاضها حتى الآن بالبطولة بمعدل 2.75 هدف في المباراة الواحدة، ليرفع مساهمته طوال مشاركته السابقة إلى 384.

وجاء 37 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وسبعة من خارجها. وبلغت المسجَّلة بالقدم اليمنى 26، وباليسرى 16، إضافةً إلى هدفين من ضربات رأسية.

وتوزَّعت أغلبية الأهداف المسجلة لباريس بين خفيتشا كفاراتسخيليا «10»، وعثمان ديمبيلي «7»، و فيتينيا «6»، وديزيري دوي «5».

وساهم بهدفين كلٌّ من برادلي باركولا، وجونزالو راموس، وجواو نيفيز، وماركينيوس، ونونو مينديز، وويليان باتشو، وسيني مايولو. في حين اكتفى أشرف حكيمي، وفابيان رويز بهدفٍ لكلٍّ منهما.