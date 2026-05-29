الهلال.. فحوصات شاملة تسبق النمسا

ينتظر أن يخضع لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم لفحوصات طبية شاملة، تشمل تحاليل الدم وقياسات العضلات واختبارات الجهد البدني، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر ذاتها، سيقيم الفريق معسكره الخارجي في النمسا بداية من 15 يوليو المقبل وحتى 4 أغسطس، على أن يتم خلال الأيام التي تسبق السفر تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية واختبارات الجهد البدني تحت إشراف الجهازين الطبي واللياقي.

ويعاود لاعبو الهلال تدريباتهم مطلع يوليو المقبل، بعد الإجازة الممنوحة لهم حتى 30 يونيو ، باستثناء اللاعبين الدوليين المنضمين إلى معسكرات منتخبات بلدانهم خلال الفترة الحالية.