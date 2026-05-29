أبها يبقي الجدعاني والدعجاني

فتحت إدارة نادي أبها ملف استمرار الحارس عبد الله الجدعاني، وناصر الدعجاني، لاعب خط الوسط، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، بعد صعوده إلى دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشف عنه مصدر خاص لـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة النادي الجنوبي دخلت في مفاوضات مع الجدعاني، من أجل تجديد عقده بعد نهايته، إلى جانب بحث استمرار الدعجاني، لاعب الوسط، الذي مثّل الفريق الموسم الماضي بنظام الإعارة من العلا منذ أغسطس 2025.

وشارك الجدعاني مع أبها في 29 مباراة، استقبل خلالها 22 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 9 مواجهات، ونال بطاقة حمراء واحدة و4 بطاقات صفراء، فيما لعب الدعجاني 24 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ77 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.