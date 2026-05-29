«راقصو التانجو».. 17 لاعبا من قائمة الذهب

وسط موجة مثيرة للقلق من الإصابات قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، بدد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، الشكوك بشأن مشاركة العديد من النجوم، بعد إعلانه القائمة النهائية لحامل اللقب، في المونديال.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة، صباح الجمعة، قائمة منتخب «راقصو التانجو» في منافسات كأس العالم المُقرر في أمريكا، والمكسيك، وكندا، وضمت 26 لاعبًا، يتقدمهم قائد الفريق ليونيل ميسي.

ويسعى منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية تواليًا، بعدما أحرز اللقب أعوام 1978 و1986 و2022.

ومن بين اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، كان 17 لاعبًا ضمن الفريق الذي توج باللقب قبل أربعة أعوام، في المباراة النهائية ضد فرنسا، على ملعب لوسيل في الدوحة العاصمة القطرية.

وكانت مشاركة العديد من هؤلاء اللاعبين موضع شك بسبب إصابات متفاوتة الخطورة، قبيل الموعد النهائي، الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في الأول من يونيو المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان من بينهم ميسي، صاحب الـ39 عامًا، الذي يُعاني من إجهاد عضلي، وشد في أوتار الركبة اليسرى حاليًا، من بين النجوم الذين كانت مشاركتهم في المونديال المقبل موضع شك، ولا سيما بعدما منعته الإصابة من إكمال مباراة فريقه إنتر ميامي، الأحد الماضي، بالدوري الأمريكي.

وأعلن إنتر ميامي رسميًا أن فترة تعافي ميسي ستعتمد على تقدمه السريري والوظيفي.

ويستعد الساحر الأرجنتيني للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، بعدما سبق أن قاد منتخب بلاده في نسخ ألمانيا 2006، وجنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.

وتأكدت مشاركة إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى، في المونديال أيضًا، على الرغم من تعرضه لكسر في إصبع البنصر من يده اليمنى خلال نهائي الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي، الذي فاز فيه فريق أستون فيلا الإنجليزي باللقب على حساب فرايبورج الألماني في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وضم سكالوني أيضًا المدافع كريستيان روميرو، الذي يتعافى من التواء في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، تعرض له في منتصف أبريل الماضي، أثناء لعبه مع توتنام هوتسبير الإنجليزي.

ويحضر أيضًا في تشكيلة الأرجنتين الظهيران ناهويل مولينا، وجونزالو مونتيل، اللذان سجلًا ركلتين حاسمتين ضمن ركلات الترجيح في نهائي مونديال 2022 ضد فرنسا، حيث يتعافى كلاهما من إصابات عضلية.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته بكأس العالم، 16 يونيو المقبل، بمواجهة نظيره الجزائري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي يوجد فيها منتخبا النمسا والأردن.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب الأرجنتيني، السبت، إلى مقر سكنه الرسمي في كأس العالم بمدينة كانساس سيتي، حيث يخوض مباراتين تجريبيتين أمام هندوراس وأيسلندا قبل انطلاق المونديال.

وضمت قائمة منتخب الأرجنتين لمونديال 2026، في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، وجيرونيمو رولي، وخوان موسو، وفي خط الدفاع: جونزالو مونتيل، وناهويل مولينا، وليساندرو مارتينيز، ونيكولاس أوتاميندي، وليوناردو باليردي، وكريستيان روميرو، ونيكولاس تاجليافيكو، وفاكوندو ميدينا، وفي الوسط: جيوفاني لو سيلسو، ولياندرو باريديس، ورودريجو دي بول، وإكسيكييل بالاسيوس، وإنزو فرنانديز، وأليكسيس ماك أليستر، وفالنتين باركو، وأخيرًا في الهجوم: ليونيل ميسي، ونيكولاس جونزاليس، وجوليانو سيميوني، ولاوتارو مارتينيز، وخوسيه مانويل لوبيز، وجوليان ألفاريز، وتياجو ألمادا، ونيكو باز.