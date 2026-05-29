«الأخضر» يفتح التدريبات قبل الإكوادور

يفتح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التدريبات لمدة 15 دقيقة، الجمعة، قبل مواجهة الإكوادور تجريبيًا، السبت، في مدينة نيويورك، ضمن معسكره الإعدادي لكأس العالم.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، حيث بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبها مران التمرير، تلا ذلك مباريات مصغرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبد الحميد بعد انضمامه لمعسكر المنتخب، الخميس، فيما اكتفى اللاعب عبد الرحمن الصانبي بتمارين استرجاعية عقب التحاقه، كما واصل نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.