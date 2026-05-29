رئيس اتحاد القدم يعترف: افتقر النزاهة

أعلن مونج جيوـ تشونج، رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الجمعة، عزمه على تقديم استقالته بعد انتهاء مونديال 2026، مُلقيًا باللوم على «افتقار النزاهة»، في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إليه خلال فترة رئاسته الممتدة لـ13 عامًا.

وقال تشونج: «أُدرك تمامًا وجود العديد من الجدالات والانتقادات خلال فترة رئاستي للاتحاد، أعتقد أن كل هذا ناتج عن افتقاري للنزاهة، بعد كأس العالم هذه، أنوي التنحي عن منصبي رئيسًا لاتحاد كرة القدم».

وحثّ تشونج، وهو أحد أفراد عائلة مالكة شركة «هيونداي موتور»، الجماهير الكورية على دعم فريق المدرب هونج ميونج ـ بو، مضيفًا: «أعتقد أن دعم المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية في النهائيات واجبي الأخير رئيسًا، وسأبذل قصارى جهدي في ذلك».

وتعرض تشونج، الذي يشغل منصبه لولاية رابعة رئيسًا للاتحاد الكوري، لانتقادات حادة نتيجة محاولته العفو عن لاعبين سابقين عوقبوا على خلفية تلاعب بنتائج المباريات.

واتُهم الرجل البالغ 65 عامًا بتجاوز الإجراءات المعتادة لاختيار مدربي المنتخب الكوري الجنوبي، عندما عيّن الألماني يورجن كلينسمان، المهاجم الدولي السابق، في عام 2023.

وأُقيل كلينسمان، الفائز بمونديال 1990، بعد 12 شهرًا، وتلاه تعيين مدربين مؤقتين، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى تشونج الذي سيقدّم استقالته رسميًا بعد نهائي كأس العالم في 19 يوليو المقبل.

وفاز تشونج بولاية رئاسية رابعة في فبراير من العام الماضي بنسبة تأييد بلغت 85.6 في المئة.

ويستهل المنتخب الكوري جنوبي مشواره في العرس الكروي العالمي بمواجهة التشيك في جوادالاخارا في اليوم الأول من البطولة، 11 يونيو المقبل، قبل أن يلعب أمام المكسيك المضيفة في 19 من الشهر ذاته، ثم جنوب إفريقيا بعد ستة أيام ضمن منافسات المجموعة الأولى.