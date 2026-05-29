بعد إعلان القائمة.. بيرتوني: سكالوني قتل الأرجنتين

حذّر الأرجنتين دانيال بيرتوني، لاعب كرة القدم السابق، بعد إعلان قائمة منتخب بلاده، لمونديال 2026، من اعتماد ليونيل سكالوني، مدرب «راقصو التانجو»، بشكل وصفه بـ«المفرط» على اللاعبين المتوجيّن بالنسخة الماضية من كأس العالم، قبل أربعة أعوام، في قطر 2022.

وقال بيرتوني: «أعتقد أن الأرجنتين مرشحة لإحراز اللقب، نظرًا إلى سجلنا في بلوغ النهائي ست مرات، والفوز ثلاث مرات، لكن إذا اعتقدنا أننا سنصبح أبطالًا مرة أخرى بسبب اسمنا وما حققناه سابقًا، فهذا خطأ، الشيء الذي قد يقتل الأرجنتين فعليًا اعتماد المدرب بشكل مفرط على اللاعبين الذين جلبوا اللقب قبل أربعة أعوام».

وكان بيرتوني، الذي سجل هدفًا في فوز الأرجنتين على هولندا 3ـ1 بنهائي كأس العالم 1978 في بوينوس أيرس، ضمن تشكيلة 1982، التي خرجت من الدور الثاني.

ويُبدي النجم السابق قلقه أيضًا من نواحٍ أخرى، بينها وضع ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، مضيفًا: «لا يزال لاعبًا محوريًا، لكنه يقترب من سن الأربعين، ويجب أن نرى حالته البدنية. لم يعد يلعب على أعلى مستوى على صعيد الأندية، كما أنه سيفتقد أنخل دي ماريا الذي كان بعد ميسي عنصرًا حاسمًا في كأس العالم 2022».

وأوضح بيرتوني، الذي لعب في أوروبا بعد تتويج 1978، ومثّل أندية مثل إشبيلية الإسباني، ونابولي الإيطالي، أن حمل لقب البطل يجلب ضغوطًا كبيرة، مستندًا إلى تجربته بين 1978 و1982، متابعًا: «ضغط هائل. كل شيء يعتمد على حالة التشكيلة، وقدرة المدرب على الجمع بين واقعين، ترسيخ فكرة أنهم أبطال العالم، وفي الوقت ذاته، التأكيد على ضرورة الخروج وتقديم دفاع جاد عن اللقب، في كأس العالم 1982 اعتقدنا أننا، بما أننا أبطال العالم، قادرون على الفوز مجددًا مع دييجو مارادونا ولاعبين جدد آخرين، لكن الأمر دائمًا صعب، فالجميع يريدون الفوز».

ويحضر في المنتخب الأرجنتيني نجمه ليونيل ميسي إلى جانب 16 لاعبًا آخرين من تشكيلة 2022، ضمن قائمة النهائيات المقررة في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته بكأس العالم، 16 يونيو المقبل، بمواجهة نظيره الجزائري، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، التي يوجد فيها منتخبا النمسا والأردن.