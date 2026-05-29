إيجا تقصي ماجدة وتتأهل في «رولان جاروس»

صعدت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، إلى دور الـ16 في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب «رولان جاروس»، إحدى مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وتغلبت إيجا، الفائزة بلقب رولان جاروس 4 مرات، على مواطنتها ماجدة لينيت، بنتيجة 6ـ4 و6ـ4، الجمعة، في الدور الثالث للمسابقة، المنظم على الملاعب الرملية.

وقدمت اللاعبة البولندية، المصنفة الثالثة عالميًا، أداءً قويًا على ملعب «فيليب شاترييه»، الملعب الأبرز في باريس، العاصمة الفرنسية، الذي خلد ذكرى النجم الإسباني المعتزل رافاييل نادال إلى الأبد بلوحة تحمل آثار أقدامه على جانب الملعب.

وتعاونت إيجا، مع المدرب فرانسيس رويج، الذي كان جزءًا من طاقم نادال المعاون لمدة 17 عامًا، قبل سعيها للفوز بلقبها الخامس في باريس.

وبعدما قضت وقتًا مع نادال في مدينة مايوركا الإسبانية، استعدادًا للمشاركة في رولان جاروس، كشفت إيجا عن الفائدة التي جنتها من نصائح اللاعب الإسباني، قائلة :«منحني الكثير من الحافز والطاقة الإضافية قبل موسم الملاعب الرملية لأبذل جهدًا أكبر. مجرد وجوده خلفي وهو يشاهدني، منحني إرادة قوية للعب كل ضربة بأفضل طريقة ممكنة»

وضربت إيجا موعدًا في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك، التي تغلبت على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش بنتيجة 6ـ3 و6ـ 4، كما تأهلت الصينية وانج شيو، بعد فوزها على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا بنتيجة 6 ـ3 و7ـ5.