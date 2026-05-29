قبل جائزة إيطاليا.. إصابة الكتف تقلق ماركيز

قلل الإسباني مارك ماركيز، سائق فريق دوكاتي لينوفو، بطل العالم الحالي لبطولة العالم للدراجات النارية، من توقعات عودته في ​سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الأحد المقبل، مبررًا ذلك بإحتياجه إلى مزيد من الوقت لاستعادة لياقته البدنية بعد خضوعه لجراحتين إثر تعرضه لحادث مُروع في سباق لومان، غاب على إثره عن جائزة فرنسا الكبرى، سباق جائزة كاتالونيا الكبرى.

وقال ماركيز في تصريحات بموقع بطولة العالم للدراجات النارية الإلكتروني :«إذا ‌عدت وأنا أعتقد أنني قادر على ​الفوز باللقب، قد ‌أتعرض للإصابة مجددًا، سنرى ما إذا ‌كنت قادرًا على تقوية ذراعي الأيمن خلال السباقات المقبلة، ومن هناك أعلم أن السرعة ستعود، لكن الأهم من كل شيء هو أن أشعر ‌أولًا أن حالتي البدنية في أفضل مستوى».

وأكد السائق الإسباني أن إصابة الكتف، ⁠التي ⁠تعرض لها في حادث بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى، أكتوبر العام الماضي، هي مصدر القلق الأساسي أكثر من كسر القدم الأخير، مضيفًا :«إصابة القدم بسيطة، لم تكن مشكلة، كنت مستعدًا للسباق في كاتالونيا. المشكلة الأكبر كانت في الكتف، هي أكبر عائق لي خلال الأشهر الماضية».

وحصل ماركيز صاحب الـ33 عامًا، بعد ​خضوعه ‌لعملية ⁠جراحية لعلاج ​كسر ⁠في مشط القدم، إضافة إلى عملية جراحية أخرى منفصلة في مفصل الكتف، الجمعة، على الضوء الأخضر للمشاركة في حصة التجارب الحرة الأولى لجائزة إيطاليا، على حلبة موجيلو.

ويحتل ماركيز المركز ​التاسع، متأخرًا بفارق ​85 نقطة عن ماركو بيتسيكي، متصدر البطولة، متسابق أبريليا.