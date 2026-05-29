ليفربول..كوناتي يلوّح بالرحيل

يعتزم الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الرحيل عن «الريدز» عند انتهاء عقده يونيو المقبل، وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق بشأن تجديده.

وقبل شهر، أعلن قلب الدفاع الفرنسي بثقة، عقب فوز ليفربول في ديربي «الميرسيسايد» على إيفرتون، أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا من أجل البقاء داخل قلعة «أنفيلد».

وعلى الرغم من ذلك، علمت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، الجمعة، أن ليفربول لم يتمكن من التوصل لاتفاق بشأن الجوانب المالية، ونتيجة لذلك سينهي كوناتي مشواره مع الفريق الأحمر، بعدما أمضى معه المواسم الخمسة الماضية.

وارتبط اسم كوناتي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني على مدار معظم الموسم المنصرم، مع اقتراب نهاية عقده، لكن يبدو أن عودته إلى مسقط رأسه مع باريس سان جيرمان الفرنسي باتت أقرب إلى الواقع، حسبما أشارت إليه عدد من التقارير الصحافية.

ويضيف رحيل كوناتي صداعًا آخر لليفربول، قبل صيف حاسم، شهد مغادرة لاعبيه المخضرمين المصري محمد صلاح، والإسكتلندي أندي روبرتسون، وفي ظل الضغوط التي يتعرض لها الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، بعد احتلاله المركز الخامس، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن ينضم جيريمي جاكيه، قلب دفاع رين الفرنسي، إلى ليفربول في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه، لكنه لن يبلغ الـ21 من عمره حتى يوليو الماضي، علمًا أنه لم يلعب سوى 31 مباراة في الدوري الفرنسي، وغاب عن الأشهر الأربعة الأخيرة من الموسم بسبب إصابة في الكتف، تعرض لها بعد أسبوع واحد فقط من توقيعه مع ليفربول.

ويعود جيوفاني ليوني أيضًا إلى ليفربول بعد تعافيه من إصابة في الركبة أنهت موسمه في أول مباراة له سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال في التاسعة عشرة من عمره.

ويأتي ذلك، ليزيد الأمور صعوبة على دفاع ليفربول، في ظل تقدم عمر فيرجل فان دايك، قائد الفريق، الذي يبلغ 35 عامًا، يوليو المقبل.