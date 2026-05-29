سبيلبرج يرفض الذكاء الاصطناعي

أكد المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج أنه لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلامه، مؤكدًا أن هذه التقنية لا مكان لها في عمله الإبداعي مخرجًا، موجهًا في الوقت نفسه تحذيرًا إلى هوليوود من إقحام هذه الأداة في العمل الإبداعي.

وقال سبيلبرج «79 عامًا» في مقابلة مع مجلة «شتيرن» الألمانية: «هناك مجال للذكاء الاصطناعي في الطب والبحث العلمي. لكنني لا أستخدم الذكاء الاصطناعي حتى أداة للبحث، لا توجد في أفلامي مؤثرات خاصة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي».

وأضاف المخرج الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمي «قائمة شندلر» و«إنقاذ الجندي رايان»: «هذه التقنية قد تكون مفيدة في تنظيم الإنتاج السينمائي وإعداد الميزانيات، لكنني عندما أجلس مع خمسة كتاب في غرفة واحدة، فلا مكان للذكاء الاصطناعي على هذه الطاولة».

ووجه سبيلبرج نداء إلى صناعة السينما الأمريكية قائلًا: «يجب على هوليوود أن تمنع الذكاء الاصطناعي من أن يحل محلنا».

وكان الذكاء الاصطناعي محور فيلم سبيلبرج الصادر عام 2001، الذي يروي قصة الروبوت ديفيد، وهو طفل آلي يحل محل الأبناء لدى الأزواج الذين لا ينجبون أطفالًا.

ومن المقرر عرض فيلم سبيلبرج الجديد، وهو فيلم الخيال العلمي والإثارة «يوم الإفصاح»، في دور السينما، يونيو المقبل.