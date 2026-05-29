4 ملايين دولار.. «سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر العربي

واصل فيلم «سفن دوجز» تحقيق أرقام استثنائية في دور العرض السينمائي، بعدما تجاوزت إيراداته 4.034.630 دولارًا خلال أول يومين فقط من طرحه، مقابل بيع 599.160 تذكرة في مختلف الأسواق العربية، ليتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا والأكثر مشاهدة، متفوقًا على فيلم «أسد» في عدد التذاكر والإيرادات.

ويحظى الفيلم بإقبال جماهيري واسع منذ انطلاق عرضه الرسمي، مدعومًا بحجم الإنتاج الضخم والحملة الترويجية التي سبقت إطلاقه، إلى جانب مشاركة عدد من أبرز الأسماء العربية والعالمية في التمثيل والإخراج والإنتاج.

وتدور قصة الفيلم حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي»، الذي يدخل في مهمة سرية مع أحد أخطر المجرمين السابقين، لكشف منظمة إجرامية عالمية تحمل اسم «سفن دوجز»، ضمن أحداث تمتد عبر عدة مدن وعواصم حول العالم.

ويعد «سفن دوجز» من أضخم إنتاجات الأكشن العربية، إذ اعتمد على تصوير مشاهد رئيسة داخل استوديوهات «الحصن» في الرياض التابعة لـ Big Time، إلى جانب مواقع تصوير متعددة، مع الاستعانة بفريق عالمي متخصص في المؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة.

وجمع الفيلم بين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، في تجربة سينمائية تعكس الطموح المتصاعد لصناعة السينما العربية وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها.

كما دخل الفيلم موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعد تحقيقه رقمين عالميين في مجال المؤثرات السينمائية، تمثلًا في تنفيذ أكبر انفجار سينمائي بتاريخ الأفلام، وأكبر كمية متفجرات عالية الشدة يتم تفجيرها في مشهد واحد.