البرتغالية: جيسوس يطارد القطعة الناقصة

اهتمت الصحافة البرتغالية، الجمعة، برحيل مواطنها جورجي جيسوس عن فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد إعلان النادي رسميًا، الخميس، عبر منصاته الرسمية، انتهاء علاقته بالمدرب.

ذكرت الصحيفة البرتغالية «ريكورد» أن جيسوس «71 عامًا» قاد فريق النصر في 49 مباراة رسمية، فاز في 40 منها، وتوج معه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة «أبولا» البرتغالية إن المفاجأة لم تحدث، إذ سبق لجيسوس، الذي درب بنفيكا وسبورتينج لشبونة والهلال، أن تحدث عن نهاية تجربته مع النصر، قبل أن يُعلن النادي الأمر رسميًا الخميس.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى احتمالية تولي جيسوس تدريب فنربخشة التركي، مشيرة إلى تصريحات سابقة للمدرب أكد فيها أن لديه «قصة غير مكتملة» في تركيا.

وقال جيسوس في هذا الصدد: «المكان الوحيد الذي لم أصبح بطلًا فيه هو فنربخشة، ربما هناك قصة أنهيها هناك. هذا أحد الاحتمالات التي سأفكر فيها. هناك اهتمام من عدة أطراف، وسأفكر جيدًا في القرار الذي سأتخذه».

يذكر أن صحيفة «الرياضية» ذكرت الخميس أن إدارة النصر تسعى للتعاقد مع الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة.

يشار أن جيسوس قاد النصر للتتويج بدوري روشن موسم 2025ـ2026 برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، مسجلًا 91 هدفًا ومستقبلًا 28.