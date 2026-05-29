إيطالي يدعم تشكيلة أستراليا في كأس العالم

ينتظر المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم مواقفة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لتغيير جنسية الإيطالي كريستيان فولباتو إلى الاسترالية في محاولة أخيرة لضمه ضمن التشكيلة التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026، التي ستنطلق بعد أسبوعين.

وُلد المهاجم، البالغ 22 عامًا، في استراليا، وبدأ مشواره في فرق الناشئين بأندية سيدني يونايتد 58، وسيدني إف سي، وغرب سيدني، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا مع روما، وساسوولو حاليًا، الذي لعب له حتى الآن 72 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 11.

ومثّل فولباتو إيطاليا في مختلف الفئات العمرية، وتشير التقارير إلى أنه رفض فرصة تمثيل أستراليا في كأس العالم 2022.

ويستعد توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة من 26 لاعبًا للنهائيات خلال الأيام المقبلة، وقد ضمّ فولباتو إلى معسكر تدريبي في لوس أنجليس استعدادًا للبطولة.

وفي بيان، أوضح المنتخب الأسترالي أنه حصل على خطاب إخلاء مسؤولية من الاتحاد الإيطالي، وجرى تقديم كافة الأوراق المطلوبة إلى الـ«فيفا» وبمجرد الحصول على الموافقة سيصبح اللاعب مؤهلًا رسميًا للانضمام إلى «سوكيروس».

ويستهل المنتخب مشواره بكأس العالم بمواجهة تركيا في 13 يونيو، قبل أن يواجه أمريكا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، ثم الباراجواي.