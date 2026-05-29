قبل النهائي.. ديمبلي وحكيمي في تشكيلة باريس

استعاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، خدمات المهاجم عثمان ديمبلي والظهير الأيمن أشرف حكيمي، بعد عودتهما من الإصابة، وذلك استعدادًا لنهائي دوري الأبطال السبت أمام أرسنال الإنجليزي.

وعاد الفرنسي ديمبلي، المتوج بالكرة الذهبية، والمغربي حكيمي في بداية الأسبوع إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، بعد تعافي الأول من إصابة في ربلة ساقه اليمنى تعرض لها أمام باريس إف سي بالدوري المحلي في 17 مايو، والثاني من مشكلة في فخذه الأيمن حدثت أمام بايرن ميونيخ بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وضم مدرب الإسباني لويس إنريكي اللاعبين إلى تشكيلته للمباراة التي سيستضيفها ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست العاصمة المجرية.

لكن سيواجه إنريكي معضلة تتمثل في الاختيار بين لاعبي الوسط الإسباني فابيان رويس ووارن زائير-إيمري الذي بإمكانه أيضًا أن يعوض حكيمي في مركز الظهير الأيمن إذا ما كان الدولي المغربي غير جاهز بدنيًا لتحمل حدية خوض مباراة من هذا النوع.

كما تشتعل المنافسة أيضًا في خط الهجوم بين ديزيريه دويه وبرادلي باركولا، غير أن الأول كان الخيار الأكثر تفضيلًا خلال المباريات الأخيرة في دوري الأبطال.