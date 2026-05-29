الأخضر يحتفي بسعود

نظّمت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نيويورك، الجمعة، احتفالًا بسعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، بمناسبة زواجه وتحقيقه لقب كأس فرنسا مع فريقه لانس.. وحملت كعكة «كيكة» الاحتفال عبارة «تهانينا سعود» باللغة الإنجليزية، وإلى جوارها صورة اللاعب ببدلة رسمية.. وحضر الاحتفال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، واليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، وزملاء سعود.. ووصل اللاعب إلى مقر المعسكر الخميس بعد تخلفه في البداية بسبب حادث سرقة جواز سفره.. واختتم الظهير موسمه مع لانس بإحراز لقب الكأس بعد فوزه على نيس، السبت الماضي، بنتيجة 3ـ1 في النهائي (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)