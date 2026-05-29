مع «النجوم السوداء».. بونسو يبدأ رحلة البطولات

يستعد الغاني كريستوفر بونسو باه، جناح فريق القادسية الأول لكرة القدم، لأوَّل حضورٍ على صعيد بطولات المنتخبات، بعدما اقتصرت مسيرته الدولية القصيرة على التصفيات والمباريات التجريبية.

واستدعى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، 28 لاعبًا، بينهم بونسو باه، للمعسكر الإعدادي الأخير قبل المونديال.

ويتدرب «النجوم السوداء» في كارديف عاصمة ويلز، منذ منتصف الأسبوع، قبل خوض مباراة تجريبية مع المنتخب الويلزي، تسبق السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستضيفة البطولة مع كندا والمكسيك.

وبعد موسم أول ناجح في الملاعب السعودية، التحق بونسو باه سريعًا بتحضيرات منتخب بلاده، ويتطلّع إلى الظهور في أكبر محفل كروي عالمي.

وبدأت المسيرة الدولية لجناح القادسية قبل عام بالتمام والكمال، وتقتصر حتى الآن على ثماني مباريات، ستٌ منها تجريبية، مع مشاركتين ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

وفشل منتخب «النجوم السوداء» في التأهل إلى النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها المغرب في ديسمبر ويناير الماضيين، لكنه بلغ نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة، والأولى منذ 2014.

ويشارك المنتخب الغاني ضمن المجموعة الـ 12، مع إنجلترا وبنما وكرواتيا.

وضمَّ نادي القادسية بونسو باه «21 عامًا» من جنك البلجيكي الصيف الماضي، ووقّع معه عقدًا لأربعة مواسم، شَهِد أولها إحرازه 3 أهداف وصناعته 12 في 36 مشارَكة وإسهامه في إنهاء الفريق موسمه في المركز الرابع في دوري روشن السعودي، والتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.