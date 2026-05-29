ديمبلي: جاهز 100%.. والإصابة لم تقلقني

أكد عثمان ديمبلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم جاهزيته بنسبة 100 % للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، أمام أرسنال الإنجليزي، بعد تعافيه من إصابة ربلة الساق.

وكانت هناك مخاوف لدى باريس بسبب شدة إصابة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، وذلك بعد استبداله في الشوط الأول من المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الفرنسي، والتي خسرها أمام باريس إف سي 17 مايو، لكن ديمبلي عاد للتدريبات بداية الأسبوع وظهر بشكل جيد وتم ضمه إلى التشكيل الذي سيخوض المباراة.

وقال ديمبلي في مؤتمر صحافي، الجمعة: «لم أكن خائفًا من الغياب عن المباراة النهائية. توقفت بمجرد أن شعرت بالقلق على باريس».

ويتوقع أن يقدم المدرب الإسباني لويس إنريكي، تحديثًا أخيرًا عن جاهزية المدافع أشرف حكيمي في وقت لاحق، على الرغم من أنه وضع في تشكيلة المباراة.

ولم يلعب حكيمي، الظهير الأيمن، منذ تعرضه لإصابة في الفخذ أمام بايرن ميونيخ في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي جرت 28 أبريل.

وقال ديمبلي:«إن الموسم كان معقدًا للغاية بالنسبة للجميع في باريس بعد بلوغ نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ما قلص فترة الراحة الصيفية للفريق».