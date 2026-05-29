إيلزر يقود هوفنهايم حتى 2031

أعلن نادي هوفنهايم الألماني، الجمعة، تمديد عقد كريستيان إيلزر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن المدة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنَّ العقد سيستمر حتى 2031.

وقال أندرياس شيكر، المدير الرياضي، في بيان صحافي نشر على موقع النادي الرسمي: «قدَّم كريس إيلزر عملًا مذهلًا وقاد فريقنا لمستوى جديد في الملعب. يمثل كريس رؤية واضحة لكرة القدم وحماسًا عاليًا وأسلوبًا قياديًّا عصريًّا.. إنه يجلب معه جودة عالية وشغفًا وخبرة كبيرة».

وانضم إيلزر إلى هوفنهايم في نوفمبر 2024 وقاد الفريق إلى احتلال المركز الخامس في الدوري الألماني، والتأهل إلى الدوري الأوروبي، وهي أفضل نتيجة للفريق منذ موسم 2017ـ2018.

وقال إيلزر: «النادي قدَّم ظروفًا رائعة ووضع أهدافًا طموحة. آخر موسم أظهر أننا نسير على الطريق الصحيح، وأنه من خلال العمل الجاد والمتواصل، يمكننا تحقيق الكثير معًا».

