التعاون يبقي 3 أجانب.. وريفاس انتظار

تدرس إدارة نادي التعاون الإبقاء على ثلاثة لاعبين أجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إدارة النادي القصيمي تتجه إلى استمرار البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، والهولندي من أصل مغربي أشرف المهديوي، لاعب الوسط، والبلغاري مارين بيتكوف، الجناح الأيمن، فيما أرجأت حسم ملف الفنزويلي رينيه ريفاس، الظهير الأيسر، العائد من إعارة من نادي اتحاد كلباء الإماراتي لحين انطلاق المعسكر والتشاور مع الجهاز الفني الجديد بشأنه.

ويرتبط مايلسون وبيتكوف بعقدين مع نادي التعاون حتى 30 يونيو 2028، أما المهديوي الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، فإن إدارة «سكري القصيم» تعتزم التمديد معه لموسم إضافي على الأقل.

وباستثناء الرباعي، ينتظر أن يرحل ستة لاعبين أجانب عن صفوف الفريق التعاوني بنهاية عقودهم في 30 يونيو المقبل بعد أن صرفت الإدارة النظر عن التجديد معهم، وهم: الثنائي البرازيلي فلافيو سيلفا وأندريه جيروتو، الفرنسي أنجيلو فولجيني، الكولومبي روجر مارتينيز، الجامبي موسى بارو، والإكوادوري كريستوفر زامبرانو.

ويستعد التعاون لموسم جديد حافل بالتحديات، فإلى جانب مشاركته في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ينتظره خوض منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتنطلق تحضيرات «سكري القصيم» 5 يوليو المقبل ضمن المرحلة الأولى التي تبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين، وتليها تدريبات على ملعب النادي، ومن ثم تغادر البعثة إلى هولندا للدخول في معسكر خارجي بمدينة ميرلو خلال الفترة من 11 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل، الذي يتضمن خوض أربع مواجهات تجريبية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.