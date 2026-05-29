إنريكي: لسنا المرشحين الأفضل.. ونهائي ميونيخ كان استثنائيا

رفض الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، اعتبار فريقه المرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل النهائي المرتقب أمام أرسنال الإنجليزي، السبت، في بودابست.

ويملك بطل الدوري الفرنسي قوة هجومية لافتة، بعدما سجل 44 هدفًا في المسابقة، وهو أعلى رصيد بين جميع الفرق، بينما استقبل أرسنال 6 أهداف فقط، كأفضل خط دفاع.

وكان باريس تُوج العام الماضي باللقب للمرة الأولى في تاريخه عقب اكتساح إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في النهائي، إلا أن إنريكي شدد على أن المباريات النهائية عادة ما تكون متقاربة، معتبرًا أن ما حدث العام الماضي على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ كان استثنائيًا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحافي، الجمعة: «النهائيات دائمًا ما تكون مباريات صعبة، وما حدث ضد الإنتر الموسم الماضي كان استثنائيًا بالفعل، إذ فرضنا سيطرتنا بالكامل».

وأضاف: «في نهائي السبت لا أعتقد أن هناك فريقًا مرشحًا أكثر من الآخر، وأقول ذلك بصدق. بالنسبة لنا، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق، وأتوقع مباراة متقاربة جدًا».

وتابع: «علينا أن نقدم كل ما لدينا طوال التسعين دقيقة، لكن في الوقت نفسه يجب أن نستمتع بالمباراة. هناك موجات من التوتر، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذا الضغط».

ورأى إنريكي أن الفوارق في الأسلوب بين الفريقين ليست كبيرة كما يعتقد البعض، على الرغم من اختلاف الأرقام والإحصاءات بينهما.

وأوضح: «أعتقد أننا أمام أسلوبين متشابهين أكثر مما هما مختلفين، لكن مع اختلافات تكتيكية. أرسنال يسجل الأهداف، ونحن أيضًا ندافع بشكل جيد، لكن كل طرف يقوم بذلك بطريقته الخاصة».

وقال إنريكي عن دافع الفريق الإنجليزي للفوز باللقب للمرة الأولى: «إنه دافع قوي بالتأكيد، لكن هل تعلمون ما هو الدافع الأقوى؟ أن تحاول الفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية تواليًا».

ويُعد الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد الإسباني آخر من نجح في الاحتفاظ باللقب في الحقبة الحديثة للمسابقة، إذ حدث ذلك 3 مرات مع ريال مدريد في 2016، 2017، 2018 وهو إنجاز تاريخي.

كما قد يصبح إنريكي خامس مدرب يحرز اللقب ثلاث مرات، بعدما سبق له ذلك مع برشلونة الإسباني 2015، ثم باريس الموسم الماضي.

وقال إنريكي: «من المهم أن تعرف كيف تتعامل مع النهائيات، فأنت لا تعرف أبدًا متى ستعود لخوض نهائي آخر».

وأكد أن التتويج الأوروبي كان الهدف الأساسي وراء قيادته باريس، مضيفًا: «هذا كان هدفًا مشتركًا بيني وبين النادي والمدير الرياضي، وكان جزءًا من المشروع.. ربما لم نتوقع تحقيقه بهذه السرعة، لكن استحققنا الفوز بلقب الموسم الماضي لأننا كنا الأفضل».

وأشار إنريكي أيضًا إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يملكها النادي ساعدته على تحقيق هذه الأهداف، سواء من حيث جودة اللاعبين أو البنية التحتية المتوفرة. وتابع: «نحن الآن نفكر في المستقبل، والمستقبل بالنسبة لنا هو الفوز غدًا بلقب جديد ومهم، وهذا هو هدفنا».

كما أكد إنريكي جاهزية المدافعين المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو منديش للمشاركة في النهائي، فيما أكد تعافي المهاجم عثمان ديمبلي من إصابة ربلة الساق.