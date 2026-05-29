بالانتصار الـ 32.. ميرا تقصي ماري من «رولان جاروس»

تغلَّبت الروسية ميرا أندريفا، المصنَّفة الثامنة عالميًّا في التنس، على التشيكية ماري بوزكوفا ب​مجموعتين دون ردٍّ، الجمعة، لتتأهل إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».

وفازت ميرا، التي وصلت إلى الدور نصف النهائي من البطولة قبل عامين، بنتيجة 6ـ4 و6ـ2.

وتعثرت الروسية، البالغة 19 عامًا، في بداية المباراة، وضربت فخذها بالمضرب من شدة الإحباط عندما انتزعت بوزكوفا نقطةَ كسرِ إرسالٍ، لكنَّها تمكَّنت تاليًا من الحفاظ ⁠على إرسالها على الرغم من فقدان ‌رباطة جأشها ‌مرَّةً أخرى، وضرب أرضية ​الملعب بمضربها.

واستعادت ‌ميرا، المعروفة بمزاجها المتقلِّب أحيانًا ‌في الملعب، هدوءَها، وفرضت تفوُّقها في المباراة عندما كسرت إرسال بوزكوفا، لتتقدم 5ـ4، وتحسم المجموعة الأولى ‌بعد 49 دقيقةً.

وكسرت أندريفا إرسال منافستها مرتين أخريين في ⁠المجموعة الثانية، ⁠لتتقدَّم 5ـ2، وتنهي المباراة عبر الشوط التالي.

وهذا الفوز الثالث للروسية على منافستها الموسم الجاري، إذ تغلَّبت عليها في أديلايد وميامي محقِّقةً سجلًّا مثاليًّا بنتيجة 5ـ0 أمام اللاعبة التشيكية.

وحققت ميرا 32 فوزًا حتى الآن العام الجاري، لتصبح صاحبة ​أكبر عددٍ من الانتصارات ​في البطولات التابعة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.