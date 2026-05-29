طاقم إسباني يقود أخضر الطائرة

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الجمعة، التعاقد مع الإسباني فرناندو مونوز مديرًا فنيًّا للمنتخبات السعودية، وتعيين مواطنه ألبرتو تشابارو مدربًا للفئات السنية والسيدات.

وطبقًا لبيان اتحاد الطائرة، على حسابه الرسمي في «إكس»، جاءت الخطوة ضمن توجهات الاتحاد لبناء منظومة فنية متكاملة تسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيدين القاري والدولي.

ويملك مونوز مسيرة تدريبية حافلة قاد خلالها منتخبات إسبانيا وبلجيكا ومصر، كما أشرف على المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إلى جانب تجاربه مع عدد من الأندية، أبرزها زراعات بنكاسي التركي، وأولمبياكوس اليوناني، والأهلي المصري.

في المقابل، قاد تشابارو مركز الأداء العالي للفئات السنية في السويد لفئتي الرجال والسيدات، وعمل لمدة ستة أعوام مع المنتخب السويدي للسيدات، إلى جانب خبراته التدريبية في إسبانيا وألمانيا والسويد وسويسرا، وتخصصه في تطوير المواهب وبناء الفئات السنية.

وضمَّ الطاقم الإسباني ألفارو مارتينز مساعدًا للمدرب، والتركي أيكوت أيدن للعمل إحصائيًا ومحللًا للأداء، إلى جانب سعد الشهري اختصاصيًّا للعلاج الطبيعي، وإبراهيم الحربي إداريًّا للمنتخب، مع مواصلة عبد الله النافع مهامه سكرتيرًا للأخضر.