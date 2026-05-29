9 صقور يجدّدون مواجهة الإكوادور

تُحيي مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الإكوادوري، السبت، ذكريات تسعة صقورٍ حضروا المواجهة السابقة الوحيدة بين الطرفين.

ويلتقي المنتخبان تجريبيًّا على ملعب سبورتس إليستريتد في نيوجيرسي ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

والتقت السعودية والإكوادور مرَّةً واحدةً من قبل في مباراةٍ تجريبيةٍ، تعود إلى 23 سبتمبر 2022، عندما كان المنتخبان يستعدَّان لخوض نسخة كأس العالم الماضية.

وجرت المباراة على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وانتهت بتعادلٍ سلبي.

وأشرك خلالها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي كان يقود «الأخضر» آنذاك، 17 لاعبًا، بواقع 11 أساسيين، وستة أدخلهم تباعًا في الشوط الثاني.

ومن قائمة ذلك اللقاء يحضر في أمريكا حاليًّا 6 أسماء شاركت أساسية هي محمد العويس، حارس المرمى، وعبد الإله العمري، قلب الدفاع، وسعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، وسالم الدوسري، الجناح الأيسر، وفراس البريكان، رأس الحربة.

ومن البدلاء تتضمَّن الخيارات الحالية للمنتخب محمد كنو، لاعب الوسط الذي دخل خلال الشوط الثاني، والاحتياطيين نوَّاف العقيدي، حارس المرمى، وحسَّان تمبكتي، قلب الدفاع.