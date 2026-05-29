المونديال.. تورونتو تستضيف حفل العد التنازلي 10 يونيو

تنطلق احتفالات افتتاح بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، 10 يونيو المقبل، بحفل موسيقي مباشر هو الأول من نوعه في عدة مدن بكندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتستضيف تورونتو أول حفل للعد التنازلي، بمشاركة برايان آدامز، ونورا فتحي مع سانجوي، وفيجيدريم، إضافة إلى تعاون خاص بين «أيه إتش أي» ووايكلف جين. ويأتي حفل العد التنازلي بالتعاون مع «جراميز».

وتستقبل تورونتو الجماهير باحتفال كبير في مهرجان المشجعين بمدينة تورونتو في موقع «فورت يورك» التاريخي وممشى «ذا بنتواي».

وفي ظل الأجواء المميزة لواحدة من أكثر مدن العالم تنوعًا ثقافيًّا، سيجمع حفل العد التنازلي في تورونتو بين الموسيقى وكرة القدم والثقافة، وذلك قبيل اللحظات الافتتاحية التاريخية لكندا في كأس العالم.

وصرح بيتر مونتوبولي، رئيس عمليات البطولة: «تعد تورونتو واحدة من أكثر مدن العالم تنوعًا وحيوية من الناحية الثقافية، ما يجعلها المسرح الأمثل لأول حفل من نوعه للعد التنازلي لكأس العالم».

وأضاف: «الجمع بين الفنانين العالميين ومشجعي كرة القدم والمجتمعات من جميع أنحاء البلاد هو انعكاس قوي للطاقة والشغف والروح متعددة الثقافات التي ستظهرها كندا للعالم على مدار البطولة».

ويحوّل حفل العد التنازلي لانطلاق كأس العالم المدن المستضيفة للمباريات الأولى في كل واحدة من الدول الثلاث إلى مسارح عالمية توحد كرة القدم والموسيقى وثقافات المشجعين في احتفال واحد.