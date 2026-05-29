مدرب البرتغال: انتظروا رونالدو في مونديال 2030

ذهب الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، إلى ما هو أبعد من كأس العالم 2026، مُفصِحًا عن اعتقاده بأن النجم كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، قادر على خوض منافسات نسخة 2030 من البطولة.

وفي لقاءٍ مساء الخميس مع أحد برامج إذاعة كادينا سير الإسبانية، سُئِل المدرِّب: «كريستيانو رونالدو في مونديال 2030؟»، فأجاب: «لا ينبغي أن يُشكِّك أحدٌ في ذلك»، ممتدحًا نجمه بالقول: «لا يلعب للفوز بلقبٍ مُحدَّدٍ، بل، بغض النظر عما يأكله، هو مُتعطشٌ للفوز».

ويقود هداف النصر وبطل دوري روشن السعودي كتيبة «برازيل أوروبا» في المونديال المقبل بعدما أتمَّ من العمر 41 عامًا في فبراير الماضي.

وعندما تشارك بلاده في استضافة نسخة 2030، مع إسبانيا والمغرب، سيكون قد بلغ 45 عامًا.

وإذا صدقت نبوءة مارتينيز، فقد يُهدِّد رونالدو الرقم القياسي لأكبر لاعبٍ في تاريخ البطولة، الذي سجَّله المصري عصام الحضري، حارس المرمى، عندما شارك خلال نسخة «روسيا 2018» بعمر 45 عامًا و161 يومًا.

وحتى الآن، لم يبدِ نجم البرتغال الكبير أي مؤشراتٍ على الاعتزال، وأسهم بإحرازه 28 هدفًا في فوز فريقه بالدوري السعودي، الأسبوع الماضي.

ولعِب «الدون» 226 مباراةً دوليةً، أحرز خلالها 143 هدفًا، وبدأت مسيرته مع المنتخب عام 2003، وشهِدَت خوضه خمس نسخٍ من المونديال، وتسجيله فيها جميعًا، وهو الأكثر خوضًا للمباريات الدولية وتسجيلًا فيها على مدى تاريخ اللعبة.

ومنتخب البرتغال ضمن المجموعة الـ 11 من المونديال المرتقب، التي تجمعه بالكونغو الديمقراطية، وأوزبكستان، وكولومبيا.