خصم الصقور لا يخسر منذ عامين

يُلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، خصمًا إكوادوريًا يرفض السقوط منذ نحو عامين كاملين.

ويتواجه المنتخبان تجريبيًّا على ملعب سبورتس إليستريتد في نيوجيرسي ضمن تحضيراتهما لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويدخل المنتخب الإكوادوري اللقاء بسجل خال من الهزائم منذ الخسارة 0ـ1 أمام البرازيل في 7 سبتمبر 2024، لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وفازت البرازيل على ملعبها في تلك المباراة بفضل هدف سجّله رودريجو دي جوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال الشوط الأول.

وبعد المباراة، خاضت الإكوادور 11 لقاء ضمن التصفيات، و6 تجريبيات، ولم تتعرض لأي خسارة.

ومن مجموع المباريات الـ 17 فازت بست، وتعادلت في 11، بينها اللقاءان الأخيران أمام المغرب وهولندا خلال شهر مارس الماضي، وكلاهما انتهى بنتيجة 1ـ1.