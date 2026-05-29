6 يوليو.. انطلاق مونديال العالم الإلكتروني

كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الجمعة، عن الجدول الزمني التفصيلي والأجندة الكاملة للبطولات المدرجة في النسخة المرتقبة من مونديال EWC 2026، المقرر تنظيمها في باريس، العاصمة الفرنسية.

وأشارت المؤسسة، في بيانها الصحافي، إلى أنَّ موعد انطلاق الحدث الأضخم عالميًّا في مجال الألعاب الإلكترونية، يبدأ من 6 يوليو، ويستمر حتى 23 أغسطس المقبلين.

ويشهد المونديال هذا العام هيكلة تنافسية موسعة تمتد على مدار سبعة أسابيع متواصلة من المواجهات، بمشاركة نخبة من أبرز الأندية والمحترفين حول العالم.

وجاء توزيع البطولات على النحو التالي، الأسبوع الأول «6 ـ 12 يوليو» يفتتح المونديال بمنافسات ألعاب VALORANT، وDOTA 2، وApex Legends «Split 1»، وFatal Fury، وفي الأسبوع الثاني «13 ـ 19 يوليو» انطلاق تحديات ألعاب League of Legends، وFree Fire، وMWI، إلى جانب استكمال مواجهات DOTA 2.

والأسبوع الثالث «20 ـ 26 يوليو» مخصص لمنافسات PUBG Battlegrounds، وEAFC Pro، وTeamfight Tactics، إضافة إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية للهواتف المحمولة «MSC».

ويشهد الأسبوع الرابع «27 يوليو ـ 2 أغسطس» مواجهات في ألعاب Overwatch Champions Series، وStreet Fighter 6، واستمرار بطولة MSC، إلى جانب بدء سلسلة Call of Duty: Warzone Resurgence.

وتنطلق في الأسبوع الخامس «3 ـ 9 أغسطس»: بطولة Call of Duty: Black Ops 7 المنتظرة، ولعبة القتال الشهيرة Tekken 8، وكأس العالم لـ PUBG Mobile، وبطولة KWC.

وتبدأ في الأسبوع السادس «10 ـ 16 أغسطس»: منافسة الألعاب التكتيكية Rocket League، وR6 Siege، والشطرنج «Chess»، مع استمرار بطولة PUBG Mobile.

ويختتم المونديال الإلكتروني منافساته في الأسبوع السابع والأخير «17 ـ 23 أغسطس» بالمواجهات الحاسمة في ألعاب Counter-Strike 2، وFortnite Reload «Elite Series»، وCrossfire، وTrackmania.

يُذكر أنَّ فريق فالكونز للرياضات الإلكترونية، تُوِّج بنسخة مونديال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، المنظم في الرياض، العاصمة السعودية.