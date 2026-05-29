ماركينيوس: مشاعرنا لم تتغير.. وطموحنا أصبح أكبر

أكد البرازيلي ماركينيوس، قلب دفاع وقائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنَّ الإنجاز التاريخي الذي تحقق الموسم الماضي بالفوز بلقب دوري الأبطال لم يؤدِ إلا إلى زيادة رغبتهم في حصد المزيد من الألقاب.

ويلتقي الفريق مع أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال، السبت، على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست، العاصمة المجرية، ساعيًا إلى ترسيخ مكانته بين نخبة الأندية الأوروبية.

ولفت إلى أنَّ الحماس الذي أثاره فوزهم بخماسية نظيفة على إنتر ميلان في نهائي 2025 عزَّز طموح الفريق بتكرار تلك التجربة.

وقال في مؤتمر صحافي، الجمعة: «من المهم للغاية أن يكون لدينا هذا الحافز.. قلنا ذلك العام الماضي وأظهرناه على أرض الملعب. بمجرد فوزك بدوري أبطال أوروبا، وتذوقك طعم اللقب وتلك اللحظات، فإنك ترغب في أن تعيشها مرة أخرى».

وأشار ماركينيوس، الذي اختير ضمن تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026، إلى أنَّ الفريق تعلم من مشواره الموسم الماضي، وأصبح الآن أكثر استعدادًا للتعامل مع الضغوط والصخب المحيط بنهائي دوري الأبطال.

وذكر: «هناك الكثير من الأمور المحيطة بهذه المباريات، مثل التوقعات والضغوط. كانت الرسالة في غرفة الملابس هي عدم تغيير أي شيء، بل مواصلة العمل بالطريقة والشغف نفسه الذي كان لدينا العام الماضي». وأضاف: «حتى اليوم، أشعر بنفس المشاعر والعواطف التي شعرت بها الموسم الماضي».