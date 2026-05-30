مونديال 2026.. رقصة الوداع الأخيرة

يرجح أن تكون ملاعب أمريكا الشمالية هذا الصيف مسرحًا لرقصة الوداع الأخيرة، للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الحارسين الألماني مانويل نوير والمكسيكي جييرمو أوتشوا، والكرواتي لوكا مودريتش.

ـ أوتشوا

إذا كانت الأضواء مسلّطة على ميسي ورونالدو، فإن لاعبًا ثالثًا قد يبلغ الرقم القياسي بالمشاركة في ست نسخ من كأس العالم: الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا الذي سيطفئ شمعته الـ41 في 13 يوليو.

ابن جوادالاخارا الذي يحمل قميص «إل تري» منذ عام 2005، يلعب منذ بداية الموسم مع أيل ليماسول القبرصي، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان أجاكسيو وساليرنيتانا.

اشتهر أوتشوا بصلابته على خط مرماه بفضل تصدياته الخاطفة وردود فعله السريعة، وذاع صيته خلال كأس العالم 2014 في البرازيل، حين قدم مباراة استثنائية أمام البلد المضيف في دور المجموعات «0ـ0».

وفي 2018، عزز أسطورته بإنجاز جديد أمام ألمانيا التي سقطت أمام المكسيك «0ـ1». ومع 152 مباراة دولية، سيجلب خبرته إلى المجموعة المكسيكية، حتى وإن لم يعد اليوم الحارس الأساسي.

ـ لوكا مودريتش

مهندس المسيرتين البارزتين لكرواتيا في مونديال 2018 في روسيا «وصيفًا بعد الخسارة أمام فرنسا» وفي قطر بعد أربعة أعوام «ثالثًا»، يمدد لوكا مودريتش مشواره بخوضه كأس عالم خامسة.

وبعد نهاية مغامرة زاخرة دامت 13 عامًا مع ريال مدريد، انضم الفائز بالكرة الذهبية 2018 هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان، حيث لا يزال يُظهر فنونه الكروية وجودته التقنية الفريدة.

وبعد تعرضه لكسر في عظمة الوجنة اليسرى أواخر أبريل، لم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الحين، لكن ذلك لا يقلق مدربه زلاتكو داليتش: «لا شك لدي، سيكون جاهزًا».

ويظل مودريتش، أحد أعظم لاعبي الوسط في التاريخ، العقل المدبر للمنتخب الكرواتي بعمر 40 عامًا، الذي سيواجه إنجلترا منذ دور المجموعات.

ـ مانويل نوير

كان قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس أوروبا 2024، لكنه عاد من جديد: في سن الأربعين، بات نوير مجددًا الرقم واحد في حراسة المرمى الألمانية.

وعلى الرغم من أن المدرب يوليان ناجلسمان كرر على مدى نحو عامين أن مسألة عودته غير مطروحة، فإن لا مارك-أندريه تير شتيجن، كثير الإصابات، ولا أوليفر باومان تمكنا من فرض نفسيهما.

المتوج بطلًا للعالم عام 2014 وهو في قمة عطائه، أظهر نوير هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أنه لا يزال قادرًا على التصديات الاستعراضية التي صنعت سمعته.

غير أن حالته البدنية تثير التساؤلات: فبعد إصابات متكررة منذ مونديال 2022، عانى أخيرًا من إصابات في ربلة الساق، حرمته من خوض نهائي كأس ألمانيا أواخر مايو مع بايرن ميونيخ.

ـ إدين دجيكو

بعد مسيرة مرّ خلالها بفولفسبورج ومانشستر سيتي والدوري الإيطالي «روما، إنتر ميلان»، لا يزال إدين دجيكو، بعمر 40 عامًا، عنصرًا أساسيًا في منتخب البوسنة.

ويلعب رأس الحربة حاليًا مع شالكه، وهو الهداف التاريخي للمنتخب «73 هدفًا»، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية «148».

وخلال التصفيات، سجل ستة أهداف، بينها هدف التعادل الحاسم أمام ويلز في نصف نهائي الملحق، قبل أربع دقائق من النهاية.

وفي النهائي أمام إيطاليا، أدى دوره على الرغم من إصابة في الكتف، قبل أن يتولى زملاؤه المهمة بنجاح في ركلات الترجيح.

كما سيخوض هذه النسخة من كأس العالم مخضرمون آخرون، ولا سيما من حراس المرمى، مثل حارس باستيا الهايتي جوني بلاسيد الذي سيكتشف المونديال بعمر 38 عامًا، أو الإسكتلندي كريج جوردون «43 عامًا» لاعب هارتس.

وبعمر 39 عامًا، سيخوض المدافع الياباني يوتو ناجاتومو الذي لعب سابقًا مع إنتر ميلان وغلطة سراي ومرسيليا، كأس عالم خامسة.

ويبقى أكبر لاعب ميداني شارك في كأس العالم المهاجم الكاميروني روجيه ميلا، الذي كان عمره 42 عامًا وشهرًا وثمانية أيام خلال آخر مشاركة له في المونديال عام 1994 في أمريكا.