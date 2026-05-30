بمشاركة مدافع أبها.. كوراساو تخسر تجربة إسكتلندا

خسر المنتخب الكوراساوي الأول لكرة القدم من نظيره الإسكتلندي بنتيجة 1ـ4 في المواجهة التجريبية، التي جرت السبت على ملعب هامبدن بارك في مدينة جلاسكو، ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشاركة الكوراساوي جوريان جاري، مدافع فريق أبها، وفي المقابل تابع الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق، اللقاء من على دكة البدلاء من دون أن يحظى بدقائق لعب.

وافتتح المنتخب الكوراساوي النتيجة بهدف سجَّله تاهيت تشونج عند الدقيقة «16»، لكنه اضطر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة «37» بعد طرد لاعبه يورخن كلوديا بالبطاقة الحمراء.

واستفاد المنتخب الإسكتلندي من النقص العددي في صفوف منافسه، ليتمكن من تسجيل أربعة أهداف حملت توقيع كل من فيندلاي كورتيس «44»، ولاورينس شانكلاند «58 و63»، وريان كريستي من ركلة جزاء «80».

وتخوض كوراساو غمار المونديال للمرة الأولى في تاريخها، وأوقعتها قرعة الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ألمانيا، كوت ديفوار، والإكوادور.

أما المنتخب الإسكتلندي، فإنه يشارك في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل والمغرب وهايتي.