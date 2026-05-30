أمام باريس.. هافرتز يكرر ما فعله «الدون» ومانزجوكيتش

سجل الألماني كاي هافرتز، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، اسمه بوصفه ثالث لاعب يسجل مع فريقين مختلفين في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في منح أرسنال التقدم أمام باريس سان جيرمان في نهائي البطولة القارية الأوروبية السبت.

وحسبما نشرته «أوبتا» المنصة المختصة بالإحصاءات انضم اللاعب الألماني «26 عامًا» إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر الحالي، الذي نجح بالتسجيل في النهائي رفقة فريقين مختلفين خلال تمثيله مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، والكرواتي ماريو مانزجوكيتش الذي سجل في النهائي مع يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وأنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول من النهائي القاري أمام باريس بنتيجة 1ـ0 حملت توقيع هافرتز عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وبدأ هافرتز مسيرته في بلاده مع عدد من الأندية وصولًا إلى بايرن ليفركوزن، وتدرج معه إلى الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2020، ويلعب معه 3 مواسم لينتقل بعدها إلى أرسنال صيف عام 2023.